У одесской маршрутки на ходу отвалилось колесо (видео)

В пятницу, 13 ноября, на улице Среднефонтанской в Одессе, у автобуса во время движения отлетело заднее колесо.

Все случившееся заснял видеорегистратор, установленный, в машине проезжавшей напротив. Видео попало в сеть на канале "Ху**ая Одесса" в Telegram.

На записи видно, как у едущего по встречной полосе автобуса отваливается колесо и автобус теряя равновесие переваливается на одну сторону.

Из-за поломки водитель маршрутного такси сделал вынужденную остановку.

Информации о количестве людей находившихся в этот момент в маршрутке и о пострадавших не поступало.

Напомним, 31 октября из-за ухудшения погодных условий в Днепровском районе Киева случилась авария с участием маршрутки.