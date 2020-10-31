В Киеве из-за плохой погоды случилось ДТП с маршруткой и пострадавшими (фото)

31 октября из-за ухудшения погодных условий в Днепровском районе Киева случилась авария с участием маршрутки.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua

На улице Генерала Жмаченко, навпротив ЖКАвтограф, автомобиль Skoda столкнулся с маршруткой. Оба транспортных средства получили сильные механические повреждения.

Отмечается, что никто не пострадал.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции, в связи с чем движение по улице затруднено.

Отметим, что пробки образовались по всему городу.

С пятницы, 30 октября дожди "захватили" всю Украину, началось снижение температуры .