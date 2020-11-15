Сеть развеселила "выгодная" акция в супермаркете Киева (фото)

Все крупные сети продовольственных магазинов часто устраивают выгодные акции для покупателей. Но не в этот раз.

Житель столичной Оболони заметил, что в местном АТБ действует странная акция на яйца, благодаря которой купить их можно не дешевле, а наоборот - дороже.

Об этом он рассказал в группе Оболонский район г.Киева в Facebook.

Многие начали смеяться по этому поводу.

Однако оказалось, что автор поста все таки ошибся. Стоимость слева прилагалась за 10 яиц (23,50 грн), а справа за 15 (29,85 грн). То есть, акция в 15% все же действует. Одно яйцо таким образом будет стоять 1,99 грн, вместо 2,35 грн.