Скачать
Суббота, 14.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
В "Эпицентре" на карантине выходного дня не обошлось без "провокаций" и очередей. Фото
В "Эпицентре" на карантине выходного дня не обошлось без "провокаций" и очередей. Фото
Умер знаменитый актер Армен Джигарханян
Умер знаменитый актер Армен Джигарханян
Раскаивался и плакал: как прошел суд по водителю Uber, устроившему смертельное ДТП в Киеве
Раскаивался и плакал: как прошел суд по водителю Uber, устроившему смертельное ДТП в Киеве
Кулачный боец рекордно быстро нокаутировал соперника (видео)
Кулачный боец рекордно быстро нокаутировал соперника (видео)

"Вечеринка - огонь". Видео, как в Киеве горела яхта с людьми на борту

"Вечеринка - огонь". Видео, как в Киеве горела яхта с людьми на борту
Обновлено 15:01 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

В пятницу, 13 ноября, возле острова Жукив в Ольгинском заливе, что в Голосеевском районе Киева произошел пожар на яхте. Сообщение о пожаре поступило в 21:16. 

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Фейсбук. 

"На место происшествия немедленно были направлены пожарный корабль и спасателей 17-Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию было установлено, что ориентировочно на расстоянии 250 м от берега горит яхта длиной около 20 м", - сказано в сообщении. 

Отмечается что пожар был ликвидирован около полуночи. Люди, которые находились на яхте были подобраны другими лодками. Жертв и пострадавших нет.

Причину возгорания устанавливают. 

Напомним, ранее 14 ноября суд вынес приговор водителю Uber, который сбил шестерых человек на остановке в Киеве. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Пожар, ГСЧС.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В мире началась новая масштабная война: что сейчас происходит в Западной Сахаре и где это на карте
02 Жесткая пропаганда РФ в Карабахе возмутила даже россиян
03 Лукашенко прокомментировал ситуацию на Донбассе: Баба с возу - коню легче
04 Как будет выглядеть карта Карабаха после передачи части земель Азербайджану
05 Главное - кафе закрыть: сеть позабавила ироничная фотожаба на карантин в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Стало известно, какой срок грозит водителю Uber, влетевшему на остановку в Киеве
Стало известно, какой срок грозит водителю Uber, влетевшему на остановку в Киеве
В России показали свежую карту размещения &quot;миротворцев&quot; Путина в Карабахе
В России показали свежую карту размещения "миротворцев" Путина в Карабахе
В Киевской области выпал первый снег (видео)
В Киевской области выпал первый снег (видео)
Стало известно о причине смерти Джигарханяна
Стало известно о причине смерти Джигарханяна
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь