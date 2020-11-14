"Вечеринка - огонь". Видео, как в Киеве горела яхта с людьми на борту

В пятницу, 13 ноября, возле острова Жукив в Ольгинском заливе, что в Голосеевском районе Киева произошел пожар на яхте. Сообщение о пожаре поступило в 21:16.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Фейсбук.

"На место происшествия немедленно были направлены пожарный корабль и спасателей 17-Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию было установлено, что ориентировочно на расстоянии 250 м от берега горит яхта длиной около 20 м", - сказано в сообщении.

Отмечается что пожар был ликвидирован около полуночи. Люди, которые находились на яхте были подобраны другими лодками. Жертв и пострадавших нет.

Причину возгорания устанавливают.

Напомним, ранее 14 ноября суд вынес приговор водителю Uber, который сбил шестерых человек на остановке в Киеве.