Лада Капитана Гранта: "суровые рыбаки" феерически утопили машину в Крыму (фото)

В оккупированном Крыму на Арабатской стрелке местные рыбаки забыли о приливе. В итоге их неудачно припаркованный автомобиль ушел под воду.
Об этом сообщает badcrimea в Инстаграм.
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Предположительно горе-рыбаки ушли на лодке в море, а автомобиль оставили слишком близко к береговой линии, позабыв о приливе.
В сети ситуация вызвала волну шуток.
Арабатская стрелка
ВОДКОплавающие pic.twitter.com/4EayLlEzlV
— RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) November 14, 2020
"Молодцы, главное поближе подъехать"
"Оно не тонет"
"Лада Капитана Гранта"
"Да они на живца ловят, че вы?"
Что касается дальнейшей судьбы авто, то в комментариях предположили, что после "обработки" соленой водой, "коррозия будет, мама не горюй".
Как сообщалось ранее, в меню одного из московских ресторанов нашли "сало из Малороссии".