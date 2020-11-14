Лада Капитана Гранта: "суровые рыбаки" феерически утопили машину в Крыму (фото)

В оккупированном Крыму на Арабатской стрелке местные рыбаки забыли о приливе. В итоге их неудачно припаркованный автомобиль ушел под воду.

Об этом сообщает badcrimea в Инстаграм.

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Предположительно горе-рыбаки ушли на лодке в море, а автомобиль оставили слишком близко к береговой линии, позабыв о приливе.

В сети ситуация вызвала волну шуток.

"Молодцы, главное поближе подъехать"

"Оно не тонет"

"Лада Капитана Гранта"

"Да они на живца ловят, че вы?"

Что касается дальнейшей судьбы авто, то в комментариях предположили, что после "обработки" соленой водой, "коррозия будет, мама не горюй".

Как сообщалось ранее, в меню одного из московских ресторанов нашли "сало из Малороссии".