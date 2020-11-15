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"Зато солдат НАТО не встретишь": появились фото ужасных условий в больницах Севастополя

"Зато солдат НАТО не встретишь": появились фото ужасных условий в больницах Севастополя
04:31 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В сети показали ужасные условия в больницах в оккупированном Крыму. 

Соответствующие фотографии обнародованы в Твиттер RoksolanaToday&КрымUA. 

"Севастополь. ЛОР отделение в ГБ№1. Условия просто курорт. Туалет один (общий для всех 2-х этажей). Душа нет, вода в туалете -холодная, в туалете дверь на крючок не закрывается. Глубокие трещины по стенам... зато солдат НАТО тут не встретишь!", - сказано в сообщении. 

 

 

Как сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на данные оккупантов, за минувшие сутки, 13 ноября, на Крымском полуострове выявили 261 случай заражения COVID-19 (из них 54 в Севастополе). 

"По данным Крымской правозащитной группы статистика заболеваемости и смертности, которую обнародуют оккупационные власти Крыма, существенно занижена", - отмечают в КПГ. 

Напомним, в сети показали, как в Украине прошел первый день карантина выходного дня.  

 

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Крым, Севастополь, Больницы.

Автор:

Телеграф
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