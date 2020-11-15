"Зато солдат НАТО не встретишь": появились фото ужасных условий в больницах Севастополя

В сети показали ужасные условия в больницах в оккупированном Крыму.
Соответствующие фотографии обнародованы в Твиттер RoksolanaToday&КрымUA.
"Севастополь. ЛОР отделение в ГБ№1. Условия просто курорт. Туалет один (общий для всех 2-х этажей). Душа нет, вода в туалете -холодная, в туалете дверь на крючок не закрывается. Глубокие трещины по стенам... зато солдат НАТО тут не встретишь!", - сказано в сообщении.
Севастополь
ЛОР отделение в ГБ№1
Условия просто курорт
Туалет 1 (общий для всех 2-х этажей)
Душа нет, вода в туалете -холодная, в туалете дверь на крючок не закрывается
Глубокие трещины по стенам...
зато солдат НАТО тут не встретишь! pic.twitter.com/wUOibhDOHU
— RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) November 14, 2020
Севастополь
Горбольница №1
если б не гавань...
А что б тут было,если б не гавань? Багатая? pic.twitter.com/htAQTBJuw8
— RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) November 14, 2020
Как сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на данные оккупантов, за минувшие сутки, 13 ноября, на Крымском полуострове выявили 261 случай заражения COVID-19 (из них 54 в Севастополе).
"По данным Крымской правозащитной группы статистика заболеваемости и смертности, которую обнародуют оккупационные власти Крыма, существенно занижена", - отмечают в КПГ.
Напомним, в сети показали, как в Украине прошел первый день карантина выходного дня.