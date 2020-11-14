Как прошел первый выходной день на карантине в Украине: фото, видео и шутки

В Украине прошел первый день карантина выходного дня и в сети рассказали, как украинцы его восприняли.

Как и полагается, не обошлось без нарушений и недовольства по этому поводу.

Так Телеграм-канал dtp.kiev.ua опубликовал снимок, на котором видно, как люди вместо посещения магазинов толпятся на открытых рынках.

Некоторые пользователи жалуются на нелогичность введения подобной ограничительной меры.

Значит Зеленський для свого пиару будував дороги та фінансував мусорів, а ти тепер закривай свою кав’ярню та магазин, бо вони просрали підготовку до пандемії коронавірусу і тепер не знають що робити, але винна твоя кав’ярня! — Vitalii Ovcharenko (@vital_ovchar) November 14, 2020

карантин вихідного дня це коли замість хаусу в барі ставим даунтемпо щоб сильно не стрибали pic.twitter.com/uOCYkAyW5Q — домашня бентега (@n_bentega) November 14, 2020

Докладую. Майже всі магазини які мають бути закриті відкриті, двері зачинені на ключ, продавці всередині, на дверях наліпки "карантин вихідного дня". В школі яка поруч з моєю 20 вчителів з ковідом, школа не закрита, тільки деякі класи на самоізоляції. Ото побороли ковід — Katerina (@katrinwerty) November 14, 2020

Друг приїхав до Києва. Телефонує та просить підказати де можна підпільно постригтись. В банки пускають тільки в масках. Люди п‘ють в парках, бо в барах не можна. 2020 — Сергій Стерненко (@sternenko) November 14, 2020

Впрочем, нашлись и те, кто провел выходной день с пользой.

Не обошлось и без "карантинного" юмора.

карантин вихідного дня pic.twitter.com/Vq6ZnqbQ61 — Сергій Стерненко (@sternenko) November 14, 2020

Уряд закриває українців на карантин вихідного дня pic.twitter.com/22xM5auO7U — Пан брат Трємпєль (@antonohaio) November 13, 2020

Теперь осталось как-то уговорить вирус, что карантин выходного дня - это очень эффективное средство против него pic.twitter.com/lYKxwHQi7s — Перемог вам на лопаті (@peremohvam) November 13, 2020

Mood этой недели.

Fuck the карантин выходного дня! pic.twitter.com/hDCX3ZpfCh — Леся из СТРАНЫ (@by_Medvedeva) November 14, 2020

Как сообщалось ранее, торговая сеть "Эпицентр" продолжила работать на выходных в режиме онлайн, что вызвало возмущение не только у предпринимателей, но и у активистов "Нацкорпуса", которые пытались саботировать его работу.