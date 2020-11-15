Оккупанты обвинили крымчан в краже воды

Дефицит воды на Крымском полуострове объясняется тем, что ее "воруют".

Об этом заявил "кремлевский куратор" Крыма, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в комментарии российским журналистам.

Он отметил, что правоохранительные органы при необходимости могут быть привлечены "для контроля и проверок несанкционированных подключений к водопроводу" в Крыму.

"У нас где-то не хватает воды дома, а кто-то без счетчика воду льет сколько угодно", - сказал Хуснуллин.

Программа учета и контроля таких потерь должна появиться до 1 декабря. "Если мы 50% потерь ликвидируем, то у нас воды может хватить", - заявил он.