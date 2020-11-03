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Своими силами справимся: оккупанты Крыма на фоне водного кризиса огрызнулись на Украину

Своими силами справимся: оккупанты Крыма на фоне водного кризиса огрызнулись на Украину
Обновлено 16:58 Сегодня Телеграф

"Глава" аннексированного Крыма Сергей Аксёнов заявил, что полуостров не рассчитывает на поставку воды с территории Украины, несмотря на все имеющиеся проблемы полуострова с водой.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Россия 24".

Аксенов заверил, что Крым справится с дефицитом самостоятельно, и экономика полуострова "перестроилась" на работу без днепровской воды.

По его словам, "правительство Крыма" не обращалось к Украине по вопросу поставок воды и не планирует ее подачу из Днепра в Северо-Крымский канал.

«Прорыв различных блокад – это такой конёк крымчан. Так что мы справимся, – сказал Аксёнов. – Своими силами справимся. Мы вообще не надеялись абсолютно на руководство Украины. Никаких планов по подаче воды в Северо-Крымский канал нет, никто об этом не мечтает, на это не рассчитываем. Справимся без них – никаких сомнений нет».

Стоит заметить, что в настоящее время из-за засушливой погоды обмелели водохранилища, питающие Симферополь и окрестные населенные пункты, и аномально теплый октябрь не улучшил ситуацию в Крыму.

Запас воды в водохранилищах естественного стока полуострова сократился в октябре на 8,6 млн кубометров, до 43,8 млн - это в 2,6 раза меньше, чем год назад, подсчитали синоптики региона.

Более того, в ближайшее время в Крыму синоптики не прогнозируют сильных осадков, способных улучшить водную ситуацию в регионе. Даже обильные дожди, которые накануне прошли в Крыму, не были достаточными чтобы водохранилища могли наполнится. Эта осень и зима не принесут такой желанной влаги Крыму.

По словам Аксенова, сейчас в Крыму примерная цена кубометра пресной воды, - 40-70 рублей (14 - 25 гривен), в то время как стоимость установки одной опреснительной станции составляет 1-2,5 миллиарда рублей (360-900 млн гривен). Но, пока неизвестно, как такие опреснительные станции влияют на экологию и окружающую среду.

Напомним, недавно стало известно, что для бытовых нужд люди в Крыму используют воду из систем отопления.

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Вода, Крым, Сергей Аксенов.

Автор:

Телеграф
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