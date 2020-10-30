Крымчане начали "добывать" воду из батарей

Ситуация с отсутствием питьевой и технической воды в Крыму все ближе к катастрофической. Как известно, после аннексии полуострова Украина остановила подачу воды на полуостров через Северокрымский канал.

Уже известно о ряде случаев, когда для бытовых нужд была использована вода из систем отопления. Крымские коммунальщики жалуются, что подобные заборы воды из системы приводят к поломкам и повышению тарифов на отопление.

"Сетевая вода не является питьевой, может быть небезопасной в эпидемиологическом и радиологическом отношении", – подчеркнул гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго" Виктор Дойчев, отметив, что незаконное использование сетевой воды грозит штрафом.

Ожидается, что "подозрительные" квартриры будут проверять на предмет самовольных врезок и использования воды из системы. Впрочем, инструкцию, как правильно слить воду с батареи можно легко найти на YouTube.

Стоит отметить, что 28 октября "Крымтеплокоммунэнерго" сообщило, что жителям Симферополя на время отопительного периода отключили горячую воду.

"Телеграф" неоднократно рассказывал об ухуджающейся водной ситуации в Крыму - полуостров фактически превращается в пустыню. Урегулировать проблему, по словам ученых, может только вода из Днепра.

Впрочем, несогласие Киева поставлять воду оккупантам, по оценкам экспертов, может сподвигнуть Россию пойти новой войной на Украину.