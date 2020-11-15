Полуголые девушки устроили съемку у стен церкви в Киеве (видео)

В сети появилось видео, как обнаженные девушки прогулялись у стен Андреевской церкви.

Об этом сообщает Pavlovsky News.

"В сети появилось видео, где полуголые девушки снимают видеоролик на боковом крыльце Андреевской церкви в центре Киева. Экстравагантный перформанс засняли прохожие на Андреевском спуске", - сказано в подписи к ролику.

Андреевская церковь - одна из главных достопримечательностей Киева. После получения Украиной Томоса была передана Константинопольскому патриархату. Однако она также продолжает находиться в ведомстве государственного заповедника "София Киевская".

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Как сообщалось ранее, в октябре неадекватные голые девушки устроили дебош в поезде Киев-Львов. Из-за этого поезд пришлось остановить, а девушек высадить. Правда смогли это сделать лишь сотрудники военизированной охраны.