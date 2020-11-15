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Врачи отказались помочь женщине и она умерла под стенами больницы: детали трагедии под Киевом (видео)

Врачи отказались помочь женщине и она умерла под стенами больницы: детали трагедии под Киевом (видео)
Обновлено 16:22 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В Киеве под дверями  Киево-Святошинской центральной больницы больницы скончалась женщина, которую отказались принимать врачи. 

Об этом идет речь в материале "Hromadske".

Отмечается, что женщину привезли в тяжелом состоянии с симптомами инсульта. Несколькими днями до трагического происшествия к ней отказалась приезжать "экстренная помощь". 

53-летняя Светлана Гончар умерла 25 октября. 

"21 числа (октября, - ред.) маме стало плохо. Говорит, что тело болит, ну и лежала. Постоянно она спала, практически перестала кушать. В ночь с 22 на 23-е  в 00:46 я позвонила в "скорую помощь" и объяснила ситуацию, говорю, что моем маме стало хуже, что мне нужна помощь, что ее трусит, что вроде подозрение на микроинсульт. На что в "скорой" сказали дать ей какую-то таблетку, вызывайте семейного врача, мы к вам не приедем",  - говорит дочь женщины Стефания Евстифеева. 

В НСЗУ же объяснили, что к женщине, находящейся в критическом состоянии, должны были прислать врача. 

Как сообщалось ранее, болеющая коронавирусом жительница Киева рассказала о том, как семейный врач посоветовал ей пить воду

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Киев, Киевская область, Боярка.

Автор:

Телеграф
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