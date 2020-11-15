Врачи отказались помочь женщине и она умерла под стенами больницы: детали трагедии под Киевом (видео)

В Киеве под дверями Киево-Святошинской центральной больницы больницы скончалась женщина, которую отказались принимать врачи.

Об этом идет речь в материале "Hromadske".

Отмечается, что женщину привезли в тяжелом состоянии с симптомами инсульта. Несколькими днями до трагического происшествия к ней отказалась приезжать "экстренная помощь".

53-летняя Светлана Гончар умерла 25 октября.

"21 числа (октября, - ред.) маме стало плохо. Говорит, что тело болит, ну и лежала. Постоянно она спала, практически перестала кушать. В ночь с 22 на 23-е в 00:46 я позвонила в "скорую помощь" и объяснила ситуацию, говорю, что моем маме стало хуже, что мне нужна помощь, что ее трусит, что вроде подозрение на микроинсульт. На что в "скорой" сказали дать ей какую-то таблетку, вызывайте семейного врача, мы к вам не приедем", - говорит дочь женщины Стефания Евстифеева.

В НСЗУ же объяснили, что к женщине, находящейся в критическом состоянии, должны были прислать врача.

Как сообщалось ранее, болеющая коронавирусом жительница Киева рассказала о том, как семейный врач посоветовал ей пить воду.