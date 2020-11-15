Тягач с БМП спровоцировал серьезную аварию на трассе под Одессой (фото, видео)

В Одесской области случилось ДТП с участием военного тягача, перевозившего БМП.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

По данным ведомства, тягач двигался по проселочной дороге в сторону пгт Черноморское в воинскую часть. Однако во время пересечения трассы, водитель на предоставил преимущество в движении микроавтобусу "Mercedes", который двигался по главной дороге.

"Чтобы избежать столкновения водитель микроавтобуса вывернул руль и от маневра перевернулся. В автомобиле ехала семья из пяти человек, пострадала 44-летняя жена водителя, ее госпитализировано", - сказано в сообщении.

По предварительной информации у женщины перелом таза.

В Телеграм-каналах уже распространяют видео с места происшествия.

Как сообщалось ранее, в пятницу, 13 ноября, в Одессе автобус прямо на ходу "потерял" колесо.