Тягач с БМП спровоцировал серьезную аварию на трассе под Одессой (фото, видео)

В Одесской области случилось ДТП с участием военного тягача, перевозившего БМП.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.
По данным ведомства, тягач двигался по проселочной дороге в сторону пгт Черноморское в воинскую часть. Однако во время пересечения трассы, водитель на предоставил преимущество в движении микроавтобусу "Mercedes", который двигался по главной дороге.
"Чтобы избежать столкновения водитель микроавтобуса вывернул руль и от маневра перевернулся. В автомобиле ехала семья из пяти человек, пострадала 44-летняя жена водителя, ее госпитализировано", - сказано в сообщении.
По предварительной информации у женщины перелом таза.
В Телеграм-каналах уже распространяют видео с места происшествия.
Как сообщалось ранее, в пятницу, 13 ноября, в Одессе автобус прямо на ходу "потерял" колесо.