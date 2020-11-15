Трое детей погибли при пожаре, пока их мама ходила в магазин: фото с места трагедии под Днепром

В селе Быково в Днепропетровской области во время пожара в жилом доме погибли трое детей.

Об этом написал глава ГСЧС области Андрей Кульбач в Фейсбук.

"В 15:55 сегодня в селе Быково Криничанского района загорелось внутри частного дома по улицам Молодежная", - написал он.

По его словам, в доме погибли трое детей 2015, 2017 и 2019 года рождения.

Огонь уничтожил имущество на площади в 25 квадратных метров.

Местное издание "Наше місто" уточняет, что в это время мама отошла в магазин, в то время, как отец находился на работе.

Пожар был ликвидирован в 17:17.

Полиция открыла дело по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины.

Как сообщалось ранее, возле Киева сгорела двадцатиметровая яхта.