В харьковской школе нашли боевое отравляющее вещество

В одной из школ Харькова во время ремонта была обнаружена запаянная колба с боевым отравляющим веществом.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

В сообщении указано, что колбы были обнаружены в школе по улице Харьковская набережная в старом дымоходе.

"В ходе осмотра правоохранители установили, что одна колба имеет маркировку "адамсит". Изъятое вещество будет уничтожено специалистами ГСЧС", - пишут в полиции.

Отмечается, что из школы было эвакуировано 380 человек.

Обошлось без пострадавших.

Адамсит применялся во время первой мировой войны. Его обычно распыляли в виде аэрозоля для поражения дыхательных путей.

Спустя 5–10 минут после попадания в организм возникает раздражение глаз, легких и слизистых оболочек, за которым следует головная боль, тошнота и постоянная рвота. Эти эффекты могут сохраняться более 12 часов после поражения.

Как сообщалось ранее, в Харьковской области во время пожара погибли трое детей, пока их мама отошла в магазин.