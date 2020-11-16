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В харьковской школе нашли боевое отравляющее вещество

В харьковской школе нашли боевое отравляющее вещество
Обновлено 20:34 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

В одной из школ Харькова во время ремонта была обнаружена запаянная колба с боевым отравляющим веществом. 

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области. 

В сообщении указано, что колбы были обнаружены в школе по улице Харьковская набережная в старом дымоходе. 

"В ходе осмотра правоохранители установили, что одна колба имеет маркировку "адамсит". Изъятое вещество будет уничтожено специалистами ГСЧС", - пишут в полиции. 

Отмечается, что из школы было эвакуировано 380 человек. 

Обошлось без пострадавших. 

Адамсит применялся во время первой мировой войны. Его обычно распыляли в виде аэрозоля для поражения дыхательных путей. 

Спустя 5–10 минут после попадания в организм возникает раздражение глаз, легких и слизистых оболочек, за которым следует головная боль, тошнота и постоянная рвота. Эти эффекты могут сохраняться более 12 часов после поражения. 

Как сообщалось ранее, в Харьковской области во время пожара погибли трое детей, пока их мама отошла в магазин. 

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Харьков, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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