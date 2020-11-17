В аварии с грузовиком на Житомирской трассе погибли три человека: фото и видео трагедии

Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 17 ноября в Житомирском районе. По предварительным данным, в результате столкновения иномарки с грузовиком погибли три человека.

Начато уголовное производство, - информирует отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Предварительно, около 7.30 утра на участке автодороги Киев - Чоп, вблизи с. Свитын Житомирского района, водитель автомобиля «Skoda Fabia», 18-летний житель Львовской области, двигаясь в направлении Киева, выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с грузовиком «Scania» под управлением 42-летнего киевлянина.

Страшенна аварія на житомирській трасі. Жуть. Троє загиблих. pic.twitter.com/TEqkRWYKXJ — Aндрій Луганський (@LugaBeg) November 17, 2020

Известно, что в результате столкновения автомобилей погибли 3 человека: водитель легковушки и двое его пассажиров, лица которых устанавливается.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы ГУНП области и Житомирского районного отделения полиции.

Продолжается выяснение всех причин и обстоятельств смертельного ДТП.

Напомним, 17 октября в Киеве произошло тройное ДТП на Новоирпенской трассе.