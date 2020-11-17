Из харьковского СИЗО исчез "смотрящий" за областью

17 ноября подозреваемый в ряде преступлений Вадим Изотов исчез из следственного изолятора. В полиции его называют криминальнмы авторитетом и "смотрящим" по Харьковской области, который годами скрывался от правоохранителей.

Об этом сообщил его адвокат Илья Кундиус, передает "Слідство.Інфо".

По его словам, ранее за Изотова внесли залог и адвокаты, которые приехали в СИЗО 16 ноября вечером, показав документы, подтверждающие это. На что они получили ответ, что подозреваемого там нет и принимать документы отказались.

После чего поступила неофициальная информация, что его вывезли утром в понедельник. "О его исчезновении мы уже сообщили все соответствующие органы", - отметил адвокат исчезнувшего подозреваемого.

На данный момент местонахождение Изотова его адвокатам неизвестно. Защитник утверждает, что мужчину могут скрывать. Ведь сегодня, 17 ноября, местный апелляционный суд будет рассматривать жалобу прокурора в этом деле, по которой он будет просить избрания Изотову иной меры пресечения - а именно содержание под стражей без права выйти под залог. И поэтому, считает адвокат, мужчину могут удерживать до рассмотрения жалобы прокурора.

Стоит напомнить, что Вадима Изотова подозревают в краже в особо крупных размерах, незаконном хранении оружия, а также сопротивления и угрозах правоохранителям. Мужчина скрывался от органов правопорядка почти 4 года. А задержали его только в ноябре этого года на территории Сумщины. В прошлую пятницу Дзержинский райсуд Харьковской области избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Читайте также в материале "Телеграфа": Муж генпрокурора Ирины Венедиктовой "поднял" на увольнении 750 тыс. грн., а потом восстановился на должности.