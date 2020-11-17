В Симферополе критическая ситуация: воду будут подавать всего четыре часа в сутки

По состоянию на 17 ноября, в оккупированном Симферополе и двух его районах в очередной раз изменили график подачи воды.

Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма", передают Крым.Реалии.

По предварительным данным, водоснабжение будет осуществлятся:

вторник, среда, четверг: с 06:00 до 08:00 и с 19:00 до 21:00 (ранее воду планировалось давать с 18:00 до 20:00);

пятница, суббота, воскресенье: с 18:00 до 22:00.

Таким образом, подавать воду будут только по 4 часа в день.

Стоит отметить, что график подачи воды в понедельник определится в течение недели в процессе тестирования.

Напомним, что ранее 15 ноября оккупационные власти Крыма обвинили граждан в незаконной краже воды.

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