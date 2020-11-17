В Симферополе критическая ситуация: воду будут подавать всего четыре часа в сутки

По состоянию на 17 ноября, в оккупированном Симферополе и двух его районах в очередной раз изменили график подачи воды.
Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма", передают Крым.Реалии.
По предварительным данным, водоснабжение будет осуществлятся:
Таким образом, подавать воду будут только по 4 часа в день.
Стоит отметить, что график подачи воды в понедельник определится в течение недели в процессе тестирования.
Напомним, что ранее 15 ноября оккупационные власти Крыма обвинили граждан в незаконной краже воды.
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