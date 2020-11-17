Знаменитый винзавод в оккупированном Крыму продают соратникам Путина по смехотворной цене

Знаменитый крымский винзавод Массандра пытаются продать партнерам российского президента Владимира Путина.

Как сообщает НВ, после начала оккупации полуострова Массандру "передали" в собственность оккупационных "властей".

14 октября подконтрольный России крымский "парламент" выступил за приватизацию винзавода. Ожидается, что его продадут на аукционе, однако есть подозрения, что речь идет о человеке, приближенному к Путину.

Как сообщает блогер, известный под псевдонимом Андрей Покровский, подобную схему проворачивали и с другими винодельнями, например заводом Новый Свет.

Изначально Массандру оценили в 627 миллионов рублей ($9 млн или 231 млн гривень), теперь эта цифра возросла до 5,3 млрд рублей ($69,4 млн или 1,95 млрд гривень).

По словам бывшего директора Николая Бойко, это смехотворная цена, ведь даже несмотря на то, что крымское виноделие сильно пострадало от российской оккупации, речь все равное идет о 4 тысячах гектаров виноградников и винных погребов.

По его словам, одни лишь виноградники до 2010 оценивались в 6,4 млрд евро.