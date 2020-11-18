Отец зарезал трехлетнюю дочь, пока жены не было дома: фото и первые детали трагедии на Донетчине

Сегодня, 18 ноября, в городе Курахово произошла трагедия - мужчина зарезал трехлетнюю дочь.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Донецкой области.

В ходе расследования было установлено, что "40-летний житель Курахово, который по предварительным данным имеет психические расстройства, находился дома со своей маленькой дочкой. Мужчина нанес ребенку несколько ножевых ранений в область горла и брюшной полости. От полученных травм ребенок скончался на месте", - говорится в сообщении прокуратуры.

В полицию сообщила мать девочки, которой на момент преступления не было дома.

Правоохранители задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК Украины.

Начато досудебное расследование по факту умышленного убийства отцом малолетнего ребенка (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Напомним, в России 17 ноября мать с расстройством личности убила своих детей.