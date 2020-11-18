Смерть преподавательницы от COVID-19: в больнице Житомира ответили по поводу проблем с кислородом

В Житомире больница отрицает смерть 39-летней женщины от проблемы с кислородом. 15 ноября Ольга Грабарь писала на своей странице в Facebook о недостатке медицинского кислорода в городской больнице №1, а на следующий день умерла.

В комментарии "Суспільному" заместитель директора городской больницы №1 рассказал, что на вскрытии у женщины обнаружили тяжелую коронавирусную пневмонию:

"Непосредственная причина смерти - тромбоэмболия легочной артерии. У нее были хронические болезни, среди которых сахарный диабет. Если возникает пневмония и сопутствующая патология, то состояние намного тяжелее".

Владимир Беспалюк говорит, что больница имеет трехсуточный запас кислорода, однако на своей Facebook странице умерла женщина 15 ноября публиковала сообщение, где просила кислород для больных COVID-19:

"На тот день кислорода хватало. У нас был запас и жидкого кислорода и кислорода в баллонах. У нас есть трехдневный запас кислорода, сбоя не было, кислород в достаточном количестве".

Житомирский городской голова Сергей Сухомлин говорит, что в последние дни на прошлой неделе кислорода в больницах хватало. При этом он поделился содержанием разговора с главврачом и директором больницы, в которой лежала Грабарь. Они признались, что в субботу, 14 ноября, действительно был технический сбой. Неполадки продолжались якобы 15 минут.

Напомним, ранее волонтер Дана Яровая рассказала о серьезных проблемах с кислородными концентраторами для COVID-пациентов.