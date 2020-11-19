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Выстрел - и разговор оборвался: на Донбассе убили разведчика, пока он общался с беременной женой

Выстрел - и разговор оборвался: на Донбассе убили разведчика, пока он общался с беременной женой
09:55 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

16 ноября в районе проведения Операции Объединенных сил, во время несения службы по охране базового лагеря погиб один из бойцов ВСУ. У военнослужащего осталась жена, с которой они ждали ребенка.

Об этом сообщили в Фейсбуке "80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ".

По предварительным данным, военнослужащего застрелил пьяный сослуживец, который сперва пытался инсценировать самоубийство, но позже признал свою вину, передает Обозреватель.

Погибший 21-летний парень этим летом женился, а в феврале должен был стать отцом.

16 ноября, ночью, Иван разговаривал с любимой женой по телефону, когда пьяный сослуживец выстрелил ему в голову.

По словам координатора ОО "Знаменское объединения" Майдан "Натальи Тышкевич, инцидент произошел около 1:30 ночи, "Елена рассказывает, что они с Ваней разговаривали по телефону. И в это время она услышала выстрел - и разговор оборвался". После чего, она начала звонить, "куда могла", "позвонила и Алексею, который был свидетелем на их свадьбе и служил вместе с Иваном и ей сказали, что ее муж погиб".

"Но пьяная сволочь подошла ... Он выстрелил ему в затылок. Без причины. с пьяных глаз ... А дальше еще и вложил Ване в руки автомат и пытался рассказывать, что Ваня сам застрелился ", - говорила его жена.

На данный момент, стрелка задержали по подозрению в совершении умышленного убийства. Он полностью признался в содеянном - и объяснил, что пристрелил Ивана Горошко, находясь в состоянии алкогольного опьянения. 

В то же время, со слов Тышкевич, после пережитого беременную жену погибшего Ивана Горошко госпитализировали.

Читайте также в материале "Телеграфа": Военный пожаловался на значительное ухудшение условий в украинской армии.

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Все по теме:

Украина, Луганск, Донбасс, ВСУ.

Автор:

Телеграф
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