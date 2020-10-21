Тяжелее, чем в окопах под обстрелами: военный об условиях в украинской армии

Военный пожаловался на значительное ухудшение условий в украинской армии.

Такой сложной, как в этом году, военная служба в зоне ООС еще не была.

Об этом рассказал военнослужащий Олег (имя заменили) в комментарии BBC, проходящий службу на одном из украинских полигонов.

Мужчина прошел всю войну на Донбассе, бывал в самых "горячих точках" боевых действий, пережил бои за Дебальцево и Донецкий аэропорт.

Он вспомнил, как на фоне запретов ответного огня, военные ВСУ пять часов находились под обстрелом боевиков в Золотом.

По словам военного, сейчас его собраться переживают самые тяжелые времена: "Еда отвратительная, отношение к солдатам отвратительное, место жительства отвратительное. Все зависит от командира бригады, и у нас здесь полная з*дница".

Олег рассказал, что к полигону доезжает только половина техники. Зачастую военные сами ремонтируют ее за свой счет.

"Топлива нет, боеприпасов нет. Вооружение старое и уже прошло свой ресурс дважды. Это все полное г*вно. Бежать люди хотят с такой армии", - подчеркнул он.

Напомним, украинский эксперт рассказал о своем видении внедрения Свободной экономической зоны на Донбассе и к каким последствиям это может привести. Если президент Украины Владимир Зеленский планирует введение СЭЗ на оккупированных территориях, как часть компромисса, это несет серьезные риски для Украины в целом.