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В новом обстреле боевиков на Донбассе пострадал украинский военный

В новом обстреле боевиков на Донбассе пострадал украинский военный
08:31 Сегодня Телеграф Фото: Facebook
За прошедшие сутки боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Во вторник, 20 октября, на Донбассе вследствие враждебного выстрела один украинский защитник получил акубаротравмы.

Об этом в среду, 21 октября, сообщили в штабе ООС.

"Военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья воина удовлетворительное. На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские военные продолжают "добросовестно выполнять задачи по назначению", однако боевики не выполняют соглашения перемирия и за прошедшие сутки шесть раз нарушили режим "тишины".

Появились впечатляющие фото с передовой боевых действий на Донбассе

Примечательно, что противник на Донбассе постоянно не выполняет договоренности. К примеру, в преддверии Дня защитника Украины боевики на Донбассе тоже шесть раз нарушили режим прекращения огня. Кроме того, зафиксированы пролеты двух беспилотников противника с пересечениями линии разграничения.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов оценил слова президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии потерь на Донбассе со времен начала режима "тишины". Он назвал слова президента "манипуляцией общественным сознанием".

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Боевики, Минобороны, Донбасс, Пострадавшие, ВСУ, Обстрелы, ОРДЛО, ООС.

Автор:

Телеграф
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