Появились впечатляющие фото с передовой боевых действий на Донбассе

В сети появились новые фото с зоны боевых действий на Донбассе.

Об этом сообщили в Фейсбуке Оперативного командования "Восток" ВСУ.

Также на странице ООС в Фейсбуке обнародовали отчет за 6 сентября.

По заявленной информации, с начала текущих суток в районе ответственности Оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксировали только одно нарушение "тишины" со стороны боевиков РФ.

А именно враг совершил неприцельный выстрел из подствольного гранатомета неподалеку от населенного пункта Зайцево. Украинские воины огонь в ответ не открывали. На других участках линии разграничения наблюдалась тишина.

Также сообщалось, что военнослужащие Объединенных сил продолжают помогать жителям Луганской области преодолевать последствия пожаров, совместно с пожарными ГСЧС удалось локализовать очаг возгорания площадью 7 гектаров вблизи Майорская. Продолжается тушение пожаров вблизи таких населенных пунктов, как Екатериновка, Попасная и Болотенное.

В районах вдоль линии разграничения сторон саперами ДСНС разминировано более 7 гектаров территории и передано на уничтожение 49 взрывоопасных предметов.

Ранее сообщалось, что возвращение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей возможно только при выполнении всех условий сценария реинтеграции.

Также сообщалось, что Украина в Трехсторонней контактной группе создаст специальный совет с участием выходцев из Донецкой и Луганской областей.