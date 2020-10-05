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Кравчук заговорил о создании совета людей с Донбасса для помощи ТКГ

Кравчук заговорил о создании совета людей с Донбасса для помощи ТКГ
12:38 Сегодня Телеграф
Украина в Трехсторонней контактной группе создаст специальный совет с участием выходцев из Донецкой и Луганской областей.

Главной задачей этих людей станет формирование предложений для работы ТКГ.

Появление такого совета анонсировал глава делегации, первый президент Украины Леонид Кравчук.

По его словам, проработавшие много лет на Донбассе люди предлагают свою помощь переговорщикам. Речь идет о тех, кто занимал «очень важные позиции» в регионе.

 «Я еще раз хочу сказать, мы думаем над тем, как создать совет людей», - сказал Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

 По мнению главы украинской делегации, это должен быть не один член ТКГ, а именно «совет людей, которые будут помогать собирать возможности, мнения, предложения».

 Также он рассказал, кто может занять место уволенного Витольда Фокина. Кравчук обещает, что при выборе нового заместителя будет обращать особое внимание не только на профессионализм, но и на политическую позицию кандидата. Он уточнил, что новый член делегации не должен спешить с выводами и импровизировать.

Напомним, на встрече с нардепами Витольд Фокин заявил о том, что не видит войны между Украиной и Россией на Донбассе. После этого украинцы потребовали немедленно вывести его из состава ТКГ. Не сдержался даже министр внутренних дел Арсен Аваков, который призвал "гнать Фокина, как минимум, на пенсию". 30 сентября Владимир Зеленский все-таки подписал указ об исключении Фокина из ТКГ. После этого Дмитрий Ярош предложил свою кандидатуру в качестве переговорщика с Россией.

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Леонид Кравчук, Донбасс, ТКГ.

Автор:

Телеграф
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