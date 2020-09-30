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Ярош предложил Зеленскому отправить его вместо Фокина на переговоры с Россией

Ярош предложил Зеленскому отправить его вместо Фокина на переговоры с Россией
17:46 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что готов стать руководителем от Украины в ТКГ.

По мнению Яроша, увольнение Фокина ничего не решает, так как "Минские договоренности - это зло для Украины и их реализация приведет к Украинскому Восстания, а следовательно, к еще большей крови наших соотечественников. Она нам не надо. Нам нужна не капитуляция, а мир через украинскую Победу".

"Чтобы выйти из этой патовой ситуации, предлагаю Владимиру Зеленскому свою кандидатуру, в качестве руководителя украинской делегации в Трехсторонний контактной группе", - написал Ярош в Facebook.

В комментариях пользователи поддерживают Яроша и пишут, что лучшей кандидатуры не найти.

Стоит отметить, что руководителем украинской делегации в ТКГ является первый президент Украины Леонид Кравчук.

Напомним, сегодня, 30 сентября, президент Владимир Зеленский освободил от исполнения обязанностей первого заместителя председателя украинской делегации В ТГК Витольда Фокина.

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Дмитрий Ярош, ТГК, Витольд Фокин.

Автор:

Телеграф
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