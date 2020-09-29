«Махрового идиота нельзя спрятать за старостью»: Аваков призвал немедленно гнать Фокина

Арсен Аваков высказался о заявлениях Витольда Фокина и призвал отправить его "как минимум" на пенсию.

Об этом он заявил в своем аккаунте в Фейсбуке.

Также в своем заявлении Аваков жестко прокоментировал слова Фокина, "что войны на Донбассе нет" - назвав его "Мерзавцем" и добавив, что "их там нет" - это слова не украинского представителя а Путина.

Он подчеркнул, что за последние недели заявления Фокина "наносят колоссальный ущерб стране и боль украинцам".

И добавил, что нужно "гнать махрового идиота" ( из ТКГ - ред.), "как минимум" на пенсию.

Скриншот с Фейсбука Арсена Авакова:

Ранее сообщалось, что на заседании комитета ВРУ Фокин заявил, что не видит никакого подтверждения того, что на Донбассе ведется война между Украиной и Россией. В сети ответили на это наглядным видео доказательств. В комитете инициировали исключение Фокина их ТКГ.