Фокину ответили по поводу доказательств войны с Россией на Донбассе

На заседании комитета ВРУ Фокин заявил, что не видит никакого подтверждения того, что на Донбассе ведется война между Украиной и Россией. В сети ответили на это наглядным видео доказательств. В комитете инициировали исключение Фокина их ТКГ.

Доказательства боевых действий на Донбассе выдвинул в ответ на заявление Фокина ветеран АТО Евгений Шевченко.

В своем заявлении в посте он обратился к внучке Фокина, Маше, с просьбой показать своему дедушке видео, на котором показаны военнослужащие российской армии, которых захватили в плен в августе 2014-го добровольцы батальона ВСУ.

Евгений Шевченко также подчеркнул, что на его странице имеются фотографии паспортов и военных билетов других "русских братьев", которые не смогли передать привет родителям, поскольку погибли от полученных на Донбассе ранений.

Само видео с обращением захваченных в плен:

Также после высказывания Фокина о ситуации на Донбассе, по результатам обсуждения Комитетом было принято решение инициировать постановление ВР к президенту о недопущении госизмены.

Об этом заявил нардеп ВР Роман Лозинский в своем Фейсбуке, выложив также фото предложения.

Он также добавил, что при необходимости члены комиссии будут собирать подписи для внеочередного заседания ВРУ.

Ранее сообщалось, что первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин заявил, что пока не видит войну между Украиной и РФ.