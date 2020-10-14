Боевики ко Дню защитника Украины устроили обстрелы и вторжение на Донбассе

На Донбассе боевики шесть раз открывали огонь.

На Донбассе боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня. Кроме того, зафиксировано пролеты двух беспилотников противника с пересечениями линии разграничения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Боевых потерь и ранений среди украинских военных нет.

В частности, нарушения режима прекращения огня со стороны росийсько-окупацийних войськ с применением ручного противотанкового гранатомета задокументировано вблизи Зайцевого, а с автоматической станковой гранатомета - неподалеку населенных пунктов Пески и Орехово. Также огневую активность противника зафиксировано в районе населенного пункта Хутор Вольный. На этом участке противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Появились впечатляющие фото с передовой боевых действий на Донбассе.

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