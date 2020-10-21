СЭЗ Зеленского на Донбассе может воплотить мечту Путина в Украине - эксперт

Украинский эксперт рассказал о своем видении внедрения Свободной экономической зоны на Донбассе и к каким последствиям это может привести.

Если власти планируют СЭЗ на оккупированных территориях, как часть компромисса, это несет серьезные риски для Украины в целом.

Об этом аналитик, эксперт "Украинского института будущего" Игорь Тышкевич высказался в комментарии "Телеграфу".

"А у нас говорят о СЭЗ без конкретики. Не обосновывая их цели и задачи. Более того – не говоря даже точно, на каких территориях будет эта зона", - отмечает он.

По словам аналитика, введение СЭЗ может привести к непониманию среди участников АТО (ООС), за что воевали на Донбассе.

"Кроме того, это будет сигнал местным элитам из других регионов. А у нас есть ряд регионов, где сформировались неофеодальные группы, которые контролируют всё: это Харьков, Одесса, Закарпатье, Хмельницкая и ряд других областей", - добавил эксперт.

Он подчеркнул, что СЭЗ на территории ОРДЛО станет сигналом для этих "групп", что от Киева "можно выбить больше льгот".

Тышкевич рассказал, что в таком случае, государство "может превратиться в неофеодальные республику".

"Это мечта Путина, который просто называет это другой фразой – "федерализация". То есть, все распадется", - подытожил он.

Больше о вариатах введения свободной экономической зоны в Украине читайте в статье "Телеграфа": СЭЗ на Донбассе может запустить распад Украины: что делать Киеву, чтобы быстро вернуть Донбасс.