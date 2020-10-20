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Зеленский не показал намерений что-либо менять: эксперт назвал проблему для экономики Украины

Зеленский не показал намерений что-либо менять: эксперт назвал проблему для экономики Украины
23:19 Вт, 20 Октябрь 2020 Телеграф Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)
Не похоже, чтобы президент Украины собирался предпринимать решительные действия для устранения экономических угроз.

Украина должна как можно быстрее вернуться к сотрудничеству с Международным валютным фондом, но для получения нового транша власти необходимо принять ряд непопулярных решений.

Об этом инвестиционный банкир и финансовый аналитик из Dragon Capital Сергей Фурса рассказал в комментарии изданию "Телеграф".

По словам эксперта, местные выборы 25 октября не окажут серьезного влияния на курс валют в Украине, но есть определенные риски макроэкономической дестабилизации, для устранения которых нужно возобновить сотрудничество с МВФ.

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Однако в Украине не только не выполняются требования Фонда, но разрушаются даже те достижения, которые были достигнуты для получения прошлых траншей, - сейчас  в стране можно наблюдать удары по независимости НАБУ, атаки на антикоррупционные структуры и реформу корпоративного управления, промедления с судебной реформой.

"Судя по сегодняшнему выступлению Зеленского в Раде, не видно, что власть намерена что-либо менять", - подчеркнул Фурса.

Больше о будущем украинской экономики читайте в статье "Телеграфа": Выборы, МВФ и отставка Кабмина: как все это повлияет на курс доллара в Украине.

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Все по теме:

Украина, МВФ, Владимир Зеленский, Сергей Фурса.

Автор:

Телеграф
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