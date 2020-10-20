Зеленский не показал намерений что-либо менять: эксперт назвал проблему для экономики Украины

Не похоже, чтобы президент Украины собирался предпринимать решительные действия для устранения экономических угроз.

Украина должна как можно быстрее вернуться к сотрудничеству с Международным валютным фондом, но для получения нового транша власти необходимо принять ряд непопулярных решений.

Об этом инвестиционный банкир и финансовый аналитик из Dragon Capital Сергей Фурса рассказал в комментарии изданию "Телеграф".

По словам эксперта, местные выборы 25 октября не окажут серьезного влияния на курс валют в Украине, но есть определенные риски макроэкономической дестабилизации, для устранения которых нужно возобновить сотрудничество с МВФ.

Однако в Украине не только не выполняются требования Фонда, но разрушаются даже те достижения, которые были достигнуты для получения прошлых траншей, - сейчас в стране можно наблюдать удары по независимости НАБУ, атаки на антикоррупционные структуры и реформу корпоративного управления, промедления с судебной реформой.

"Судя по сегодняшнему выступлению Зеленского в Раде, не видно, что власть намерена что-либо менять", - подчеркнул Фурса.

Больше о будущем украинской экономики читайте в статье "Телеграфа": Выборы, МВФ и отставка Кабмина: как все это повлияет на курс доллара в Украине.