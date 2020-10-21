СЭЗ на Донбассе может запустить распад Украины: что делать Киеву, чтобы быстро вернуть Донбасс

Есть несколько вариантов введения СЭЗ, но большинство из них только усугубят проблемы Украины.

Аналитик, эксперт "Украинского института будущего" Игорь Тышкевич проанализировал для «Телеграфа» идею о свободной экономической зоне (СЭЗ) на Донбассе, которую президент Владимир Зеленский не только включил в опрос в день выборов, но и активно пропиарил во время обращения к Верховной Раде.

«Первое, что мне напоминает идея СЭЗ на Донбассе (в том виде, в котором ее предложил Зеленский) – это фразу «крекс-фекс-пекс» из сказки о Буратино. Разговор о СЭЗ без конкретики – это что та «волшебная фраза», для Поля Чудес в Стране Дураков, – считает Игорь Тышкевич. – СЭЗ создают для конкретных целей. Они могут быть стимулом движения товарооборота (с помощью увеличения транзитных потоков товаров), развития депрессивных регионов за счет современных технологий, концентрации финансовых потоков и технологических инноваций, развития промышленности, новых бизнесов, собственной производственной базы. Всего того, что станет драйверами для национальной экономики».

Льготы в СЭЗ, подчеркивает аналитик, тоже могут быть разные:

налоговые (включая освобождение от уплаты части налогов);

таможенные (экспорт-импорт определенных товаров без уплаты таможенных пошлин);

упрощенный режим пользования инфраструктурой, землей;

специальный миграционный режим (для привлечения трудовых ресурсов).

«А у нас говорят о СЭЗ без конкретики. Не обосновывая их цели и задачи. Более того – не говоря даже точно, на каких территориях будет эта зона», – отмечает Игорь Тышкевич.

Он уверен: если речь идет о СЭЗ, охватывающей оккупированные территории (как часть компромисса), это несет серьезные риски для Украины в целом.

«Те же ветераны войны, мягко говоря, не поймут, за что воевали, – поясняет эксперт. – Кроме того, это будет сигнал местным элитам из других регионов. А у нас есть ряд регионов, где сформировались неофеодальные группы, которые контролируют всё: это Харьков, Одесса, Закарпатье, Хмельницкая и ряд других областей. СЭЗ в ОРДЛО или с включением ОРДЛО – это сигнал местным элитам, что не войной, так дополнительным шантажом из Киева можно выбить больше льгот… Формально государство останется. Будет флаг, будем красиво петь Гимн, пускать слезу на официальных мероприятиях, говорить о демократии. Но фактически государство может превратиться в неофеодальные республику. Это мечта Путина, который просто называет это другой фразой – «федерализация». То есть, всё распадется».

По мнению аналитика, СЭЗ на свободной территории – без указания целей, просто с льготами, – ни коим образом не приведет к развитию регионов.

«Это будет большая прачечная по отмыванию денег и уходу от налогов. Не проблема зарегистрировать в одном отдельно взятом общежитии, в одной комнате, 10 компаний с оборотом в несколько млрд грн. В результате получим, что компании формально являются резидентами СЭЗ, а их бизнес идет в других частях Украины. При этом они не платят налоги», - обрисовывает схему Игорь Тышкевич.

Он напоминает, что такое в истории Украины уже было - в конце 90-х начале «нулевых».

Аналитик акцентирует: «Важно понимать, что именно и как мы собираем делать с местной экономикой. Любые разговоры о СЭЗ без этого бессмысленны. Какую экономику мы хотим восстанавливать? Если старую, основанную на угольно-металлургическом цикле, то мы уже по состоянию на 2013 год на несколько лет отставали в этом смысле от основных конкурентов – Китая, СШИ, Индии, Великобритании… Такое восстановление чрезвычайно дорого. К тому же это будет старая, технологически отсталая экономика. От такой программы станут богаче, получат прибыль, лишь владельцы этого бизнеса. И сильно сомневаюсь, что при этом станет богаче Украина».

По словам Игоря Тышкевича, если мы восстановим экономику старого уклада, это будет означать еще и восстановление старого социального уклада – с моногородами и предприятиями, замкнутыми на местную систему. В итоге получим ту же социальную, политическую организацию региона, которая существовала до 2013 года. То есть, за свои деньги восстановим предпосылки для возникновения новых проблем на Донбассе - аналогичных тем, то имеем сегодня.

Таким образом, резюмирует эксперт, идея СЭЗ возможна тогда и только тогда, когда:

в Украине будет сформирован четкий план - как будет меняться местный экономический уклад, в том числе технологически;

сами СЭЗ (а их может быть много, не только на Донбассе) будут иметь ограниченную территориальность и четкие цели (концентрация бизнесов и технологий определенной направленности, к примеру - машиностроение, биотехнологии и т.д.);

будет прописан четкий, прозрачный режим получения и лишения резидента статуса.

Также Игорь Тышкевич считает важным разрушить фрагментацию Донбасса с помощью больших инфраструктурных проектов, прежде всего, логистической направленности. Чтобы уйти от региональной привязки, от постоянной угрозы блокады азовских портов, получив более широкие возможности и спектр для новых бизнесов, новой экономики.

«Так мы получим дополнительные аргументы по реинтеграции оккупированной части Донбасса, – считает аналитик. – С одной стороны, это станет прекрасной иллюстрацией для жителей ОРДЛО, что в Украине успех возможнее. С другой – может привести к тому, что регион в среднесрочной перспективе перестанет быть дотационным. Плюс - изменится переговорная позиция Украины. Мы перестанем быть зависимы от быстрой реинтеграции оккупированных территорий. Будем ставить свои условия на переговорах - с меньшими рисками и с меньшим количеством контраргументов со стороны противника».

Напомним, ранее Игорь Тышкевич делился с "Телеграфом" своими идеями по спасению оккупированных восточных областей Украины: Донбасс могут спасти инвестиции Китая: Зеленскому подсказали интересный сценарий.