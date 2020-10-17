Донбасс могут спасти инвестиции Китая: Зеленскому подсказали интересный сценарий

Украинский военный обозреватель озвучил варианты спасения Донбасса.

Нужно ли создание свободной экономической зоны, и какие будут последствия ее создания рассказал политический обозреватель Игорь Тышкевич. Он также поделился своими вариантами спасения Донбасса.

По словам Тышкевича, перед Украиной должно присутствовать несколько главных целей по вопросу Донбасса:

связать регион воедино и начать развитие транспортной, энергетической и иной инфраструктуры;

изменить местную систему моногородов и замкнутых локальных сообществ;

реформировать структуру местной экономики, результатом чего должен стать резкий рост уровня жизни граждан на подконтрольной территории;

поднять настроения местных жителей, что может стать результатом изменений структуры занятости и/или демографического портрета региона.

При таком положении дел можно применить не только вариант с "свободной экономической зоной".

Причиной "связывания" региона пожет послужить прокладка автомобильной и железной дороги от границы России на Луганщине до портов в Мариуполе, Бердянске и в Одессе. Такой шаг очень упростит обеспечение безопасности по линии фронта. А с экономической стороны этот транзитный коридор позволит снять проблему возможной блокады портов в Азовском море, а также создаст возможность для транспортировки китайских грузов сухопутным коридором на Балканы.

Это возможно кажется фантастическим поворотом, но в КНР только стимулируют жд перевозки из своих районов в Европу и Украина вполне может стать "южным" коридором пути. Хотя военные действия на Донбассе и являются одним из стоп-факторов.

Взять к примеру Беларусь, годовой объем транзитных перевозок в которой существенно вырос с 47 000 TEU в 2013г. до 500 000 TEU в "кризисном" 2020. Данная услуга обогащает железную дорогу не менее чем на 0,9 млрд долларов. Поэтоу из-за своего расположения Украина может расчитывать на "южное направление", которого пока не существует.

Касательно цены строительства такого проекта, государству придется выложить не менее 14 - 16 млрд долларов и потратить 5 - 7 лет работы.

Это как раз та сумма, которую стоит обсуждать говоря о фонде восстановления Донбасса.

Также такой проект послужит развитием транспортной сети и "сшиванию" регионов, а также почвой для новых бизнесов.

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