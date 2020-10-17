Зеленскому рассказали о рисках введения СЭЗ на Донбассе

Одним из вопросов, которые президент Украины Владимир Зеленский решил задать гражданам, звучит так: "Поддерживаете ли вы создание свободной экономичной зоны на территории Донецкой и Луганской областей?". Размышлениями по теме свободной экономической зоны, возможностях и последствиях ее создания поделился политический обозреватель Игорь Тышкевич.
Он считает, что создание СЭЗ, является наиболее опасным и рискованным сценарием в качестве реинтеграции на Донбассе.
Сложность заключается в неоднозначном воспринятии идеии украинцами.
Ветеранам войны будет сложно объяснить, что те жертвы, на которые они шли, были для того, чтобы вчерашине боевики могли получить хорошие условия для ведения бизнеса.
У президента вероятно активизируют очередного спикера наподобие Сивохо с "тезисами о пострадавшем населении". Но эти тезисы будут работать до первого факта, когда вчерашний боевик начнет свой бизнес в условиях заведомо лучших, чем условия для бизнеса ветерана войны в Донбассе, отмечает обозреватель.
Фото: Игорь Тышкевич
Но это не единственный минус.
В Украине уже давно сложились, а за последние пять лет и существенно укрепились региональные кланы, которые практически полностью контролируют процессы в части областей.
Центр вынужден "договариваться" с ними, причем не по вопросам развития государства. Центральная часть просит помощи в электоральных кампаниях в обмен на уступки для местных миниолигархических групп, - заявил Тышкевич.
Интересы Украины упоминаются редко. И вот забавная ситуация: демократия на центральном уровне мирно сосуществует с множеством "феодальных республик" на местах.
А выборы 25 октября только зафиксируют статус-кво, создав для системы легальные рамки.
Поэтоу в нынишней ситуации СЭЗ на базе ОРДЛО будет не лучшим и довольно рискованым примером региональным кланам.
Произошедшее будет воспринято как наглядная демонстрация эффективности шантажа центральной власти: через конфликт можно получить больше; "Киев" слаб, можно давить.
Военный конфликт для этого не нужен. Вполне достаточно игнорирования распоряжений центра или массовых беспорядков для создания атмосферы страха в кабинетах на Банковой.
Ответ на которые будет предложения и уступок, а далее, по спирали, к фактической дезинтеграции страны.
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