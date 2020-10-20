Зеленский объяснил, что такое СЭЗ на Донбассе и кого из жителей ОРДЛО ждет амнистия

Глава украинского государства поделился мыслями насчет восстановления территории Донбасса и амнистии для жителей этой территории.

Украинцы, которые стали жертвами оккупации, непременно получат амнистию.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе своего выступления перед народными депутатами Украины.

"Страшное слово "амнистия". Не о всех и не об избежании ответсвенности, а о миллионах наших граждан, на чьих руках нет крови и которые сейчас по сути сами находятся в заложниках оккупации. Они ждут четкий сигнал. Не стоит бояться - достойное будущее только с Украиной", - заявил он.

Далее президент заговорил о внедрении на Донбассе Специальной экономической зоны.

"Уже сегодня на свободных территориях Донеттчины и Луганщины мы строим новый Донбасс. Современный, безопасный, богатый. Но чтобы сделать таким регион, который больше всех пострадал от российской агрессии, нужны особенные экономичные условия. Нужна стратегия развития Донецкой и Луганской областей, что будет включать налоговые и таможенные преференции, страховку военных и политических рисков для инвесторов, арбитраж за международными стандартами. Робота над ней (СЭЗ - ред.) уже началась", - заявил он.