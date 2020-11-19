Девушка эффектно попрощалась с бывшим: в Киеве из-за "минирования" Porsche перекрыли улицу (фото)

18 ноября в Киеве, на улице Станиславского произошло ЧП: подозрительный предмет, который приняли за взрывчатку, оказался возвращенным подарком.
Об этом сообщили в Телеграм-канале Патрульной полиции Киева.
По предварительной информации, прохожий заметил, что к автомобилю Porsche примотали скотчем посторонний предмет. После чего сразу позвонил на линию 102.
Спустя некоторое время на место прибыли патрульные, спасатели и взрывотехники.
Правоохранители ограничили доступ пешеходов и передвижение автомобилей к месту инцидента для обеспечения безопасности граждан.
Впоследствии, на месте появился владелец авто и объяснил, что таким образом бывшая девушка, вероятно, вернула его подарок - мобильный телефон.
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