Девушка эффектно попрощалась с бывшим: в Киеве из-за "минирования" Porsche перекрыли улицу (фото)

18 ноября в Киеве, на улице Станиславского произошло ЧП: подозрительный предмет, который приняли за взрывчатку, оказался возвращенным подарком.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Патрульной полиции Киева.

По предварительной информации, прохожий заметил, что к автомобилю Porsche примотали скотчем посторонний предмет. После чего сразу позвонил на линию 102.

Спустя некоторое время на место прибыли патрульные, спасатели и взрывотехники.

Правоохранители ограничили доступ пешеходов и передвижение автомобилей к месту инцидента для обеспечения безопасности граждан.

Впоследствии, на месте появился владелец авто и объяснил, что таким образом бывшая девушка, вероятно, вернула его подарок - мобильный телефон.

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