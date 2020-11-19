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Девушка эффектно попрощалась с бывшим: в Киеве из-за "минирования" Porsche перекрыли улицу (фото)

Девушка эффектно попрощалась с бывшим: в Киеве из-за "минирования" Porsche перекрыли улицу (фото)
Обновлено 12:09 Сегодня Телеграф Фото: telegram - kyivpatrol

18 ноября в Киеве, на улице Станиславского произошло ЧП: подозрительный предмет, который приняли за взрывчатку, оказался возвращенным подарком.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Патрульной полиции Киева.

По предварительной информации, прохожий заметил, что к автомобилю Porsche примотали скотчем посторонний предмет. После чего сразу позвонил на линию 102.

Спустя некоторое время на место прибыли патрульные, спасатели и взрывотехники.

Правоохранители ограничили доступ пешеходов и передвижение автомобилей к месту инцидента для обеспечения безопасности граждан.

Впоследствии, на месте появился владелец авто и объяснил, что таким образом бывшая девушка, вероятно, вернула его подарок - мобильный телефон.

Читайте также в материале "Телеграфа": 17 ноября, в Киеве, возле ресторана "Феникс" произошло масштабная авария с участием не менее 5 автомобилей.

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Все по теме:

Киев, Полиция, Взрывчатка.

Автор:

Телеграф
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