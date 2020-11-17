Видео с места ДТП на Печерске в Киеве, где на первом снегу разбились сразу 5 авто

Во вторник 17 ноября, в Киеве, на бульваре Леси Украинки, возле ресторана Феникс произошло масштабное ДТП с участием не менее 5 транспортных средств: автомобиль Mazda влетел в автомобиль ВАЗ.

Об этом сообщили в Телеграм-канале ДТП Киев.

По предварительным данным, в результате столкновения ВАЗ улетел на средину дороги а автомобиль Mazda вьехал на автомобильную парковку.

Предпологаемо иницидент произошел из-за использования летней резины на автомобиле Mazda и выпавшего снега на проезжей части.

Видео с места событий:

Пробки в Печерском районе Киева на данный момент:

Стоит напомнить, что это не единственное подобное происшествие за сегодня, 17 ноября в селе Немешаево, что под Киевом в результате первого снега столкнулись грузовик Renault и рейсовая маршрутка Mercedes.