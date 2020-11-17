Первый снег стал причиной жуткого ДТП с грузовиком и маршруткой под Киевом. Фото

Во вторник 17 ноября на трассе "Варшавка", в селе Немешаево, что под Киевом произошло ДТП: возле поворота на коледж столкнулись грузовик Renault и рейсовая маршрутка Mercedes.

Об этом сообщили в Телеграм-канале ДТП Киев.

По предварительной информации, инцидент произошел тогда, когда грузовик "догнал" автобус, который шел на разворот.

В то же время, в результате происшествия никто не пострадал.

Предпологаемо ДТП произошло в результате усложнения управления транспортным средством из-за наличия снега на проезжей части.

Остальные детали произошедшего на данный момент выясняют специалисты.

Стоит напомнить, что ранее 14 ноября на Киевщине запечатлили первый снег.

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