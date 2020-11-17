Какой будет погода в Киеве после переполоха с первым снегом

После недавнего "снежного переполоха" в Киеве синоптики не прогнозируют каких-либо осадков, в то же время погода будет весьма влажной, ветреной и холодной.

Об этом сообщили на сайте weather.com.

18 ноября, днем в столице воздух остынет до +1 градуса, а ночью слегка приморозит до -1 градуса. Уровень влажности будет составлять 87%, в то время как скорость ветра будет от 10 до 15 км/час.

Примерно такая же погода сохранится до 20 ноября.

А вот в пятницу, в конце рабочей недели столицу накроет дождем, температура ожидается до +2 градусов днем и до -1 градуса ночью. Ветер ожидается от 15 до 25 км/час, а влажность воздуха будет на уровне 93%.

Отметим, что по предупреждению ГСЧС, 18 ноября на дорогах в Киеве ожидается гололед с желтым уровнем опасности.

Стоит напомнить, что первый снег за сегодня уже успел "взбудоражить" столицу, на трассе под Киевом грузовик потерял управление на снежной каше и влетел в маршрутку.

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