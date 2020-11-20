Три месяца не получали зарплату: медики устроили бунт с перекрытием трассы на Волыни (видео)

В Волынской области работники психиатрической больницы перекрыли дорогу.

Об этом говорится в материале ТСН.

В сюжете отмечается, что медработники вышли на протесты из-за того, что уже три месяца не получают зарплату.

Финансирования клиник не хватило из-за реформы, в ходе которой две психбольницы были объединены, а бюджет остался лишь на одну. Таким образом, без денег остались более 600 работников, а долг перед ними почти достиг 10 миллионов гривень, отмечается в сюжете.

"Национальная служба здоровья финансирует лишь одну больницу, но к нам присоединили еще одну больницу. На месяц надо 5,3 миллиона, а мы получаем лишь 2,2 миллиона", - говорит и.о директора волынской областной психбольницы Людмила Юрко.

Как сообщалось ранее, львовские рестораторы сняли штаны в знак протеста против карантина выходного дня.