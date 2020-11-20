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Львовские рестораторы сняли штаны в знак протеста против карантина выходного дня
Львовские рестораторы сняли штаны в знак протеста против карантина выходного дня

Львовские рестораторы сняли штаны в знак протеста против карантина выходного дня

Львовские рестораторы сняли штаны в знак протеста против карантина выходного дня
Обновлено 12:04 Сегодня Телеграф Фото: скриншот

Львовские рестораторы заявили, что будут работать "как партизаны" во время карантина выходного дня, потому что не имеют другого выхода, и призвали срочно отменить его и, при необходимости, ввести настоящий локдаун на понятный срок.

Об этом говорится в видеообращении к власти.

"Мы - львовские рестораторы, которые еще не так давно принимали и кормили десятки тысяч гостей. Нас знают в Европе и мире. Еще совсем недавно мы ездили с лекциями и рассказывали, как работают креативные индустрии, и как с помощью любви к людям можно создавать бизнесы и тысячи рабочих мест.

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Но на этих выходных все изменилось: целое нашествие полицейских экипажей имело единственную цель - заблокировать нашу работу, как физически, так и юридически. Мы не сдались и продолжали работать. Прежде всего, потому что мы против бессмысленных и показательных решений", - говорят в обращении рестораторы.

"В то время, когда наши просторы оборудованы всем необходимым, чтобы быть безопасными, тысячи людей находятся в метро - маршрутках - супермаркетах без соблюдения карантинных требований и никакого контроля.

И в то время, когда другие страны предлагают планы борьбы с эпидемией и делают реальные шаги, наше правительство вводит карантин выходного дня, который ничего не изменит, только убьет наш бизнес и выгонит тысячи наших людей на улицы", - отметили они.

"Поэтому мы - против, мы будем принимать гостей и нести ответственность за наши коллективы. Мы будем работать как партизаны, как бы это нас не унижало. У нас нет другого выхода. И это Львов, крошка, ни одна власть здесь не смогла победить подполье. И вам вряд ли удастся ", - сказано в видеообращении.

Рестораторы предлагают срочно отменить "так называемый карантин выходного дня" и "начать реально, а не показательно контролировать выполнение безопасности требований".

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"Научите людей жить рядом с вирусом и избегать его! Займитесь, наконец, медициной, тестируйте людей, открывайте госпитали, делайте свою работу в конце концов. Если надо - вводите локдаун. По-настоящему: закрывайте все, абсолютно все, но уже, и на понятный срок. Мы первые закроемся, как только будем знать, что говорить нашим работникам.

Вы уже оставили нас без штанов. Мы не дадим сделать это с тысячами наших людей".

"А этой госпоже вице-министру, которая советовала нам искать другую работу и увольнять людей, хотим сказать: "Тетя! Возвращайтесь домой, после тех киевских заработков! Вы, наверное, уже там переработали", - добавили они.

В конце ролика все рестораторы сняли штаны.

Напомним, "карантин выходного дня" был введен 11 ноября и будет действовать до конца ноября. Ряд украинских городов заявили о несогласии с нововведением.

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Все по теме:

Карантин, Без штанов, Обращение, Коронавирус, Локдаун, Карантин выходного дня, Львовские рестораторы.

Автор:

Телеграф
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