Это издевательство: заместительница Степанова возмутила советом предпринимателям

Министерство здравоохранения считает, что украинские предприниматели должны "искать дополнительные источники дохода" во время карантина выходного дня, в частности идти работать в больницы.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак 16 ноября во время брифинга.

Так, по ее словам, украинцы должны "оглянуться вокруг себя и найти другие дополнительные источники дохода".

"Где можно зарабатывать во время карантина, — из дома, онлайн, дистанционно, предоставляя дистанционные услуги на вынос, на вывоз и тому подобное", — сказала Микичак.

Она посоветовала предпринимателям "превращать проблемы в новые возможности". В частности, она отметила, что временные рабочие места для предпринимателей готовы предоставить больницы. Микичак сообщила, что в настоящее время больницы и центры медицинской помощи нуждаются в "сильных и здоровых рабочих руках": экономистах, бухгалтерах, санитарах, техниках, работниках прачечной и кухни, электриках, водителях, охранниках, вахтерах, разнорабочих и тому подобное.

"Приходите в больницы. У нас есть возможность принять на работу каждого. Помогите медицине спасать жизни каждого из нас, наших родных и близких", - призвала Микичак.

Пользователи сети отреагировали на заявление Минздрава.

Шеф-редактор интернет-издания "Левый берег" Соня Кошкина: "Мало того, что они гробят экономику, перекрывая кислород предпринимателям, штампуя абсолютно идиотские, никому не нужные и даже вредные решения, так ещё и открыто издеваются. Куражатся. Хуже Азарова, призывавшего "Брать лопати і не скігліть"."

Главный редактор "РБК-Украина" Сергей Щербина, считает, что "уточнить информацию по своим рекомендациям Минздрав сможет в МВД".

Другие пользователи отметили, что перед тем как давать такие рекомендации, работникам Минздрава следует самим пойти поработать в больницы.

Напомним, 14 ноября, в Украине начал действовать установленный Кабмином карантин выходного дня. При этом целый ряд украинских городов отказался выполнять это предписание правительства.