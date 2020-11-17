"Полный локдаун неминуем": экс-министр финансов оценил исход карантина в Украине

По состоянию на 17 ноября коронавирус продолжает "косить" украинцев и поэтому власти ввели карантин выходного дня. Вопрос только в том, что этот шаг не только не остановит распространение COVID-19, а наоборот Украину ждет локдаун, который нанесет значительный удар по экономике страны.

Такое мнение озвучил экс-министр финансов, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, в эфире телеканала "Украина 24".

Он уверен, что полный жесткий локдаун является неизбежным в данной ситуации.

По словам экс-министра финансов, карантин выходного дня можно считать политическим шагом, "чтобы сказать, что мы хоть что-то пытались сделать".

На данный момент, карантин не только не работает, а наоборот, "увиличивает риски в рабочие дни", и "большинство людей делать в будние дни то, что не смогут сделать на выходные", - отмечает он.

В то же время, по мнению бывшего главы Минфина, в случае введения тотального локдауна малый и средний бизнес пострадают очень серьезно.

Обращение Александра Данилюка, касательно карантина, (смотрите с 8:10 минуты) видео - YouTube:

Читайте также в материале "Телеграфа": Денис Шмыгаль считает назвал условие для введения локдауна в Украине.