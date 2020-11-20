Новоизбранные депутаты заехали в подъезд дома на Гелендвагене: видео инцидента на Львовщине попало в сеть

Двое новоизбранных депутатов Пустомытовского городского совета во Львовской области попытались на своем "гелике" заехать в подъезд по пешеходным ступеням.

Видео обнародовал заместитель главы МВД Антон Геращенко в Фейсбук.

"Полиция конечно привлекла к ответственности и оштрафовала двух не в своем уме, прости Господи - депутатов, но здесь мне кажется нужна также помощь психиатра", - написал он.

Геращенко также добавил, что одному из депутатов 34 года, другому - 36.

"Хотя может я ошибаюсь и в Пустомытовских депутатов есть контракт с "Mercedes" на испытания езды их джипов по пешеходным ступеням?", - добавил замглавы МВД.

Согласно информации Zaxid.net, в автомобиле находились депутаты от "ЕС" Николай Пущак и Андрей Жидачек.

Как сообщалось ранее, бывшего депутата задержали за попытку контрабанды скифского золота в Москву.