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Новоизбранные депутаты заехали в подъезд дома на Гелендвагене: видео инцидента на Львовщине попало в сеть

Новоизбранные депутаты заехали в подъезд дома на Гелендвагене: видео инцидента на Львовщине попало в сеть
Обновлено 19:26 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Двое новоизбранных депутатов Пустомытовского городского совета во Львовской области попытались на своем "гелике" заехать в подъезд по пешеходным ступеням. 

Видео обнародовал заместитель главы МВД Антон Геращенко в Фейсбук. 

"Полиция конечно привлекла к ответственности и оштрафовала двух не в своем уме, прости Господи - депутатов, но здесь мне кажется нужна также помощь психиатра", - написал он. 

Геращенко также добавил, что одному из депутатов 34 года, другому - 36. 

"Хотя может я ошибаюсь и в Пустомытовских депутатов есть контракт с "Mercedes" на испытания езды их джипов по пешеходным ступеням?", - добавил замглавы МВД. 

Согласно информации Zaxid.net, в автомобиле находились депутаты от "ЕС" Николай Пущак и Андрей Жидачек. 

Как сообщалось ранее, бывшего депутата задержали за попытку контрабанды скифского золота в Москву.

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Все по теме:

Львовская область, МВД, Антон Геращенко.

Автор:

Телеграф
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