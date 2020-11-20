Новоизбранные депутаты заехали в подъезд дома на Гелендвагене: видео инцидента на Львовщине попало в сеть

Двое новоизбранных депутатов Пустомытовского городского совета во Львовской области попытались на своем "гелике" заехать в подъезд по пешеходным ступеням.
Видео обнародовал заместитель главы МВД Антон Геращенко в Фейсбук.
"Полиция конечно привлекла к ответственности и оштрафовала двух не в своем уме, прости Господи - депутатов, но здесь мне кажется нужна также помощь психиатра", - написал он.
Геращенко также добавил, что одному из депутатов 34 года, другому - 36.
"Хотя может я ошибаюсь и в Пустомытовских депутатов есть контракт с "Mercedes" на испытания езды их джипов по пешеходным ступеням?", - добавил замглавы МВД.
Согласно информации Zaxid.net, в автомобиле находились депутаты от "ЕС" Николай Пущак и Андрей Жидачек.
Как сообщалось ранее, бывшего депутата задержали за попытку контрабанды скифского золота в Москву.