Экс-регионал попался на контрабанде скифского золота в Москве

В Москве по подозрению в контрабанде изделий из золота, принадлежавших древним скифам, задержан бывший депутат Одесского горсовета от Партии регионов, брат экс-нардепа Игоря Маркова - Олег Марков.

Об этом сообщают ряд российских СМИ.

Часть скифских сокровищ Марков, по версии следствия, ввез контрабандой в Россию, где попытался продать.

Сделка была намечена в отделении банка на территории «Москвы-Сити». Там же экс-депутата и задержали сотрудники управления ФСБ.

Маркову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

По некоторым данным, речь идет об уникальных экспонатах ценой в сотни тысяч евро. Среди изъятых у Маркова предметов старины – амфора, ожерелье, медальон с изображениями античных героев, золотые пластины в виде изображения оленя и льва.

Олег Марков родился в Одессе. Был депутатом горсовета VI созыва, избран в 2010 году от Партии регионов. Он - брат основателя всеукраинской политической партии «Родина» Игоря Маркова, которого в декабре 2014 года МВД Украины объявило в розыск как «лицо, которое скрывается от суда». Он, бывший депутат Одесского горсовета и ВР Украины, проходит фигурантом по делу о хулиганстве.

Отметим, большая коллекция скифского золота была вывезена в рамках экспозиции из Крыма в феврале 2014 года в Голландию. Выставка "Крым. Золотой остров в Черном море" проходила в музее Алларда Пирсона в Амстердаме с 7 февраля по 31 августа 2014 года и состояла из экспонатов четырех крымских музеев и одного киевского. После аннексии полуострова Россией возник спор по поводу того, возвращать экспонаты в Крым или же на подконтрольную украинской власти территорию.