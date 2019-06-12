Вернуть "скифское золото": Минюст добивается возврата экспонатов

Новости Украины: В Минюсте добиваются возвращения музейных экспонатов из коллекции "Крым. Золотой остров в Черном море".

В Министерстве юстиции используют все возможности, чтобы законным путем вернуть в Украину легендарное "скифское золото" и экспонатов музейной коллекции Крыма. Сейчас они находятся под угрозой передачи оккупационным российским властям, сообщают на сайте ведомства.

Так, в деле о "скифском золоте" Украина уже получила победу в суде первой инстанции. "В конце 2016 года по результатам производства по первой инстанции суд Амстердама своим решением обязал вернуть эту коллекцию на неоккупированную территорию Украины", - сообщил Министр юстиции Павел Петренко.

Крымские музеи, в свою очередь, которые уже оформлены, как юрлица, и зарегистрированные в РФ, подали апелляцию на данное решение суда. "Сейчас фактически завершилось рассмотрение Апелляционным судом Амстердама данного дела, и мы ожидаем 16 июля на текст решения. Я очень рассчитываю, что это решение будет в пользу Украины", - добавил чиновник.

По мнению Павла Петренка, речь идет не только о культурном наследии страны, но и о признании судом незаконной оккупацию Крыма Россией. В случае выигрыша это может стать прецедентом в подобных судовых спорах.

Законодательство Нидерландов предусматривает возможность подачи кассации, и представители Российской Федерации могут этим воспользоваться. Если Апелляционный суд примет решение, положительное для украинской стороны, "скифское золото" можно будет в законном порядке вернуть на территорию страны.

"В случае, если суд предоставит сторонам право на эффективное обжалование решения и на этот период времени приостановит выполнение решения, тогда коллекция будет возвращена после решения Верховного суда", - сообщил Министр.

Если коллекцию удастся вернуть в Украину, ее разместят в Национальном историческом музее.