Скачать
Среда, 12.06.2019
В НБУ создадут подразделение по защите прав клиентов банков (Видео)
В НБУ создадут подразделение по защите прав клиентов банков (Видео)
Партия "Голос" отозвала двух кандидатов-мажоритарщиков: названа причина
Партия "Голос" отозвала двух кандидатов: причина
Отбор на Евро-2020: результаты матчей 11 июня
Отбор на Евро-2020: результаты матчей 11 июня
Ubisoft представила службу Uplay+ с эксклюзивным доступом к играм
Ubisoft представила службу Uplay+ с эксклюзивным доступом к играм

Вернуть "скифское золото": Минюст добивается возврата экспонатов

Вернуть "скифское золото": Минюст добивается возврата экспонатов
11:27 Сегодня Телеграф Фото: www.bfm.ru

Новости Украины: В Минюсте добиваются возвращения музейных экспонатов из коллекции "Крым. Золотой остров в Черном море".

В Министерстве юстиции используют все возможности, чтобы законным путем вернуть в Украину легендарное "скифское золото" и экспонатов музейной коллекции Крыма. Сейчас они находятся под угрозой передачи оккупационным российским властям, сообщают на сайте ведомства.

Так, в деле о "скифском золоте" Украина уже получила победу в суде первой инстанции. "В конце 2016 года по результатам производства по первой инстанции суд Амстердама своим решением обязал вернуть эту коллекцию на неоккупированную территорию Украины", - сообщил Министр юстиции Павел Петренко.

Крымские музеи, в свою очередь, которые уже оформлены, как юрлица, и зарегистрированные в РФ, подали апелляцию на данное решение суда. "Сейчас фактически завершилось рассмотрение Апелляционным судом Амстердама данного дела, и мы ожидаем 16 июля на текст решения. Я очень рассчитываю, что это решение будет в пользу Украины", - добавил чиновник.

По мнению Павла Петренка, речь идет не только о культурном наследии страны, но и о признании судом незаконной оккупацию Крыма Россией. В случае выигрыша это может стать прецедентом в подобных судовых спорах.

Законодательство Нидерландов предусматривает возможность подачи кассации, и представители Российской Федерации могут этим воспользоваться. Если Апелляционный суд примет решение, положительное для украинской стороны, "скифское золото" можно будет в законном порядке вернуть на территорию страны.

Полиция задержала боевика из "Самообороны Крыма" (Видео)

"В случае, если суд предоставит сторонам право на эффективное обжалование решения и на этот период времени приостановит выполнение решения, тогда коллекция будет возвращена после решения Верховного суда", - сообщил Министр.

Если коллекцию удастся вернуть в Украину, ее разместят в Национальном историческом музее.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Крым, Амстердам, Музей, РФ, Апелляционный суд, Минюст, Экспонаты, Скифское золото.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Досрочные выборы в Раду: Кого мы увидели в первой сотне списка "Слуга народа"
02 Никита Добрынин признался в любви участнице "Холостяк-9"
03 Публичное слушание дела о роспуске Рады завершено: что дальше
04 Вакарчук: Верховная Рада должна быть изменена прямо сейчас
05 Гороскоп на сегодня, 12 июня 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Итоги дня 11 июня: Новые увольнения, смертельный пожар в Одессе и победа сборной Украины U-20
Главные новости за 11 июня
Прогноз погоды на 12 июня: украинцам обещают жару до +34°
Прогноз погоды на 12 июня: украинцам обещают жару до +34°
Делегация СНБО ознакомилась с ситуацией на линии столкновения в зоне ООС
Делегация СНБО посетила зону ООС
В NASA решили перейти на новый вид топлива
В NASA решили перейти на новый вид топлива
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь