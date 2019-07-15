Завтра суд Амстердама объявит решение о возвращении "скифского золота"

Новости Украины: Завтра суд Амстердама примет решение о возвращении "скифского золота", которое на время аннексии Крыма находилось на экспозиции в голландском музее.

Апелляционный суд Амстердама вынесет свое решение по делу о возвращении в Украину коллекции "скифского золота" 16 июля.

Судебного заседания в Амстердаме не будет. Решение будет только в письменном виде. Опубликовать его должны в 11:00 по местному времени на официальном сайте суда.

14 декабря 2016 года суд Амстердама решил вернуть Украине "скифское золото", которое на время аннексии Крыма находилось на экспозиции в голландском музее.

Еще до вердикта обе стороны заявляли о намерении обжаловать решение, если оно будет не в их пользу.

Суд также постановил, что Украина должна компенсировать расходы на хранение коллекции музея Алларда Пирсона в Амстердаме.

В январе 2017 года крымские музеи начали процесс обжалования решения суда Амстердама.

Пока идет судебная тяжба, "скифское золото" хранится в музее Алларда Пирсона.