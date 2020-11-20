После аварии на шахте в Донецке нашли тела еще нескольких жертв

После аварии на шахте им. Скочинского в Донецке были найдены тела троих горняков.

Об этом пишет "Донецкие новости" со ссылкой на подконтрольную боевикам службу спасения.

Согласно сообщению, в 16:45 в неподдерживаемой части конвейерного штрека 5-й западной лавы западной панели нашли тело второго шахтера, а в 16:55 обнаружили и третьего.

Отмечается, что судьба еще одного человека остается неизвестной.

Как сообщалось, 20 ноября около 1:45 на шахте имени Александра Скочинского было найдено тело первого погибшего горняка.

17 ноября на шахте в оккупированном Донецке произошло возгорание с последующим взрывом метановоздушной смеси. По предварительной информации четыре человека оказались под завалами.

В течение двух суток спасательные работы не проводились из-за сильной загазованности выработки.