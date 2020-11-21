Прокурор попал в смертельное ДТП под Винницей: первые детали и фото

Вечером 20 ноября в поселку Лука-Барская на Виннитчине случилась ужасная авария с участием автомобиля прокурора. В результате ДТП погиб один человек, еще троих госпитализировали.

Об этом сообщила адвокат Лариса Криворучко в Facebok.

"Под баром авария. Секретарь судебного заседания - труп. Прокурора забрала скорая. И еще двух девочек забрала скорая, - рассказала она.

По предварительной информации оба водителя были в состоянии алкогольного опьянения.

"Машина прокурора Лаврова - он был сегодня у меня в судебном процессе и проиграл", - добавила Криворучко.

Все обстоятельства столкновения выясняет полиция. Пока никаких комментариев от правоохранителей нет.